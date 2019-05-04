هنريك سينكيفيتش.. أديب بولندا الملحمي

في سنة 1905 حصل الكاتب البولندي هنريك سينكيفيتش (5 مايو 1846 - 15 نوفمبر 1916) على جائزة نوبل في الأدب «لأفضل عمل أدبي ذي نزعة مثالية»، حسبما جاء في حيثيات منحه الجائزة، وقد أكدت الأكاديمية السويدية أنه يتمتع «بأسلوب مميز ككاتب ملحمي لا يشق له غبار»، حيث تأثر بثورة اندلعت في بولندا عام 1863 وأخمدت في العام التالي، وهزته كما هزت بلاده، التي نادراً ما عرفت الاستقرار.

في أثناء الحرب العالمية الأولى كان «هنريك سينكيفيتش» ممثلاً للشعب البولندي، وناطقاً رسمياً باسمه، فقد وجه الكثير من الرسائل المفتوحة إلى كبريات الصحف، والشخصيات، وحكومات أوروبا، يشرح فيها أوضاع بلاده، واشتهر بأنه الكاتب الذي ذكّر أوروبا بوطنه المنسي، وكان من أوائل الكتاب الذين تناولوا حياة الفلاحين في كتاباتهم.

من أشهر كتبه «في قبضة التتار»، وثلاثية نالت نجاحاً فائقاً، صورت نضال البولنديين ضد أعدائهم، وهي ثلاثية «النار والسيف»، و«الطوفان»، و«بان ميشال»، ثم كتب «بدون شريعة» و«أطفال التربة»، وهما روايتان سيكولوجيتان، إلى أن كتب روايته الشهيرة عن أيام الرومان الأولى، واضطهادهم للمسيحيين الأوائل، وجاءت تحت عنوان «كوفاديس»، وقد نالت نجاحاً كبيراً، وأخرجت كفيلم سينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا.

كان «هنريك سينكيفيتش» يعيش عصر اضطهاد اللغة والثقافة البولندية، وكان في رواياته، يهتم بماضي بولندا التاريخي، ليس بالنسبة لمواطنيه فقط، ولكن أيضا لقارئي العالم بأسره، ورغم أنه سليل التتار، فلم يكن هناك أي جذور بولندية في أصوله، كان أسلاف والده من التتار، الذين انتقلوا إلى بولندا وقبلوا الكاثوليكية مذهباً، ومن جانب الأم تدفقت في عروقه دماء النبلاء البيلاروسية، ومع ذلك، كان يعتبر نفسه بولندياً حتى النخاع.

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أمضى هنريك سينكيفيتش طفولته بين المساحات الخضراء في الريف، باعتباره ابن عائلة من النبلاء، لكن العائلة أعلنت إفلاسها، وبيعت ممتلكاتها، وقد تلقى تعليماً لائقاً، فدرس الطب في جامعة وارسو، لكن سرعان ما غادر مقاعد الدراسة ليلتحق بكلية الآداب، لدراسة التاريخ والفلسفة، وكانت أول محاولة لكتابة عمل أدبي أثناء الدراسة، لكن لم يتم نشر هذا العمل، ولم يتم الحفاظ عليه.

بدأ «هنريك سينكيفيتش» بالبحث عن طرق لكسب المال، فأخذ يكتب تحت اسم مستعار في العديد من الصحف، من دون أن يكمل دراسته في الجامعة، وكانت رواية «البداية» (1872) أول أعماله الإبداعية المنشورة، وفي عام 1876 ذهب في رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما سافر في جميع أنحاء أوروبا، ويعتبر كتاباه «رسائل من أمريكا»، و«رسائل من إفريقيا»، من أشهر كتب الرحلات في الأدب البولندي.

وفي الثمانينات من القرن التاسع عشر، كانت بولندا جزءاً من الإمبراطورية الروسية، وكان البولنديون يحلمون بالحصول على الحرية، وتم إدخال تدابير صارمة في المدارس، فكان التدريس باللغة البولندية ممنوعاً، وكانت اللغة المستخدمة هي الروسية، وكانت الكتابة عن الأحداث المعاصرة مغامرة محفوفة بالمخاطر، لذلك لجأ الكثيرون آنذاك إلى كتابة الرواية التاريخية، وأصدر «هنريك سينكيفيتش» روايته «النار والسيف».

انشغل الكاتب كثيرا ًبوصف المعارك التاريخية، ومغامرات طبقة النبلاء، فجاءت روايته «الطوفان» لتعمل على فترة الحرب بين البولنديين والسويديين، إلى أن قرر كتابة رواية عن زمن الإمبراطورية الرومانية، في الوقت نفسه، كانت الجهات الفاعلة الرئيسية في الرواية هي المسيحيين الذين دافعوا عن عقيدتهم في وجه الموت، وكانت رواية «الصليبيين» آخر عمل للكاتب، لكنه مع اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى سويسرا، ولم يجلس مكتوف الأيدي، فقد افتتح لجنة لمساعدة البولنديين من ضحايا الحرب، وكان يعتزم كتابة رواية بعنوان «جحافل»، لكنه توفي قبل أن يكملها، ودفن في إحدى المدن السويسرية، وفيما بعد أعيد رماده للدفن في مقبرة بموطنه في وارسو، وبعد وفاته تم وضع العديد من التماثيل النصفية له في أغلب أنحاء العالم.

كان تأثير هنريك سينكيفيتش كبيراً في السينما العالمية، فقد تم تصوير أول فيلم رسوم متحركة مأخوذ عن أحد كتبه، ونفذ السينمائيون الفرنسيون والأمريكيون والروس والإيطاليون أفلاماً مأخوذة عن رواياته، مثل رواية «الطوفان»، و«النار والسيف»، وكان بابا الفاتيكان اهتم به وبكتاباته، وربما كان ذلك سبباً من أسباب منحه جائزة نوبل.