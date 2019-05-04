أنفاق وقنابل الحوثي تدمر مطار الحديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”، وكالات



أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن نشاط تنظيم «القاعدة» والخطر الإيراني في اليمن هما من الأسباب الموجبة لاستمرار تقديم الدعم العسكري لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال بومبيو: «لو كانت هذه حربًا أهلية بسيطة في اليمن، فسيكون من الصعب تبرير تورط الولايات المتحدة فيها، لكن للأسف، لم يكن الأمر كذلك. فتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ينشط في تلك البقعة، وهو يمتلك قدرات أكثر تطوراً يتم توظيفها في تنفيذ العمليات الخارجية».

وأضاف الوزير: «يتعين علينا الالتزام بحماية الولايات المتحدة من أجل القضاء على تهديد القاعدة الإرهابي الموجود داخل اليمن». «علاوة على ذلك، لدينا الإيرانيون الذين يستخدمون اليمن كمنصة لاحتجاز السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب وحوله وحول المياه المحيطة باليمن، إلى الجنوب وإلى الغرب من اليمن، ما يعرض السفن الأمريكية التي تمر من تلك المياه إلى الخطر».

كما أكد بومبيو وجود منصات إيرانية وأنظمة صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة. وكان قد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في إبطال حق النقض «الفيتو» الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب، ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

في الأثناء، أسقط أفراد الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة طائرة مسيرة جاهزة للتفجير، أثناء تحليقها أمس، في مديرية عبس- بني الحسن بمحافظة حجة، وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة تابعة لميليشيات الحوثي في حجة. وأضافت المصادر أن الطائرة كانت تعتزم استهداف المواطنين أثناء توجههم لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد بني حسن وأن قوات الجيش تمكنت من إسقاطها.

وقُتل أربعة أشخاص وأُصيب آخرون، إضافة إلى أضرار مادية، أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة بعملية تحمل بصمات التنظيمات الإرهابية في وادي وصحراء حضرموت، شرقي اليمن.

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران انتهاكاتها في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، حيث تسببت بإلحاق خراب كبير بمطار الحديدة الدولي. وحفر المتمردون أنفاقاً تحت المدرج الرئيسي ما أثر في البنية التحتية للمطار، الذي أضحى خارج نطاق العمل ويصعب هبوط الطائرات عليه مستقبلاً. وأظهر مقطع فيديو صور بطائرة «درون»، وضع الحوثيين أكواماً كبيرة من الكثبان الرملية والعوائق الترابية المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة على طول المدرج، كما فخخ المتمردون المباني داخل المطار بالعبوات الناسفة والألغام الفردية المحرمة دولياً.

ونفذت قوات الجيش الوطني هجمات عدة على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في جبهات شمالي محافظة الضالع، تمكنت خلالها من تحرير واستعادة السيطرة على مناطق ومواقع استراتيجية.

وعقب الهجوم خاضت قوات الجيش معارك ضارية تمكنت خلالها من استعادة السيطرة على معسكر العللة الاستراتيجي، والمركز الرئيسي للقوات الخاصة، وسط انهيار كبير للميليشيات.