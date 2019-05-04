«إسرائيل» تخترق «التهدئة» وتعدم 3 فلسطينيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، أمس الأول الخميس، أن خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، ستكرّس القدس عاصمة ل«إسرائيل»، ولن تأتي على ذكر حل الدولتين، على الرغم من أن هذا الحل كان على مدى سنوات عديدة محور الدبلوماسية الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع العربي «الإسرائيلي».

وفي ما يتعلق بموضوع «حل الدولتين» الذي لطالما اعتبرته الأسرة الدولية عماد تسوية النزاع قبل أن تدير الإدارة الأمريكية الحالية ظهرها له، أوضح كوشنر أن خطته للسلام لن تأتي على ذكر هذا الموضوع؛ كونه خلافياً.

وقال صهر الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر نظمه معهد واشنطن للأبحاث: «أدرك أن هذا يعني أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص. إذا قلت «دولتين» فهذا يعني شيئاً «للإسرائيليين» وشيئاً آخر مختلفاً عنه للفلسطينيين». وأضاف: «لهذا السبب قلنا إن كل ما علينا فعله هو ألا نأتي على ذكر ذلك. فلنقل فقط إننا سنعمل على تفاصيل ما يعنيه ذلك»، دون مزيد من التوضيح.

وأضاف: «آمل أن يُظهر هذا للناس أن الأمر ممكن، وإذا كانت هناك خلافات، آمل أن يركزوا على المحتوى التفصيلي بدلاً من المفاهيم العامة»، معتبراً أن هذه المفاهيم المعروفة منذ سنوات فشلت حتى الآن في حل هذا الصراع.

واتهم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الإدارة الأمريكية بفرض سياسة الإملاءات على الفلسطينيين في ما يتعلق بحل الصراع مع «إسرائيل».

(وكالات)