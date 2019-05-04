«أدب الرحلات» يعيش مرحلة ذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتبر «أدب الرحلات» في الوقت الحالي، نوعاً أدبياً مزدهراً للغاية، ففي كل عام يخرج تيار من قصص الرحلات الجديدة من المطابع، ويظهر مؤلفون جدد بانتظام في قوائم أكثر الكتب مبيعاً في كل من أوروبا وأمريكا، دفع هذا الإقبال من جانب القراء على هذا الشكل الأدبي الناشرين لإعادة إصدار عدد من قصص الرحلات القديمة في صورة سلاسل، وكنتيجة لذلك يستطيع المسافرون في وقتنا المعاصر أن يشبعوا شوقهم للمغامرة أو أخبار العالم الأوسع، من خلال الاعتماد على مجموعة واسعة من كتب الرحلات المعاصرة والتاريخية، تقوم تلك الكتب بإعادة قص الرحلات التي تم القيام بها لكل غرض يمكن تصوره للاقتراب من كل مكان في العالم.

يشير مؤلف كتاب «أدب الرحلات» كارل طومسون، إلى أن مدى مؤلفي أدب الرحلات يتسع، ليشمل الحجاج والغزاة والمستكشفين والرحالة وصغار المشاهير والممثلين الكوميديين الذين يقومون برحلات قصيرة مجنونة باستخدام وسائل نقل غير مناسبة، وأيضا يشمل الكتاب الجادين الذين يسعون إلى تقديم مساهمة كبيرة للفن أو المعرفة، والكتاب المبتذلين والهواة الذين يسعدهم تحريك النزوات السطحية، ولكن إذا كان مصطلح «أدب الرحلات» يشمل مجموعة متنوعة محيرة من الأشكال والأساليب والمسارات فإن شعبية هذا النوع الأدبي ليست محل شك، حيث شهدت العقود الأخيرة ازدهارا في أدب الرحلات، ولا توجد مؤشرات على تراجع هذا الازدهار في المستقبل القريب.

يوضح المؤلف أن مكانة أدب الرحلات ارتفعت في العقود الأخيرة، فخلال معظم فترات القرن العشرين كان نقاد الأدب عادة ما يرفضون هذا الأدب، باعتباره متوسط القيمة، ومع ذلك ارتفعت سمعة أدب الرحلات بشكل حاد في الجزء الأخير من القرن العشرين مع ظهور جيل جديد من كتاب أدب الرحلات المحتفى بهم نقدياً.