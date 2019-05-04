شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 587 من نزلاء «عقابية دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإفراج عن 587 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات؛ وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي إلى أن النيابة العامة باشرت على الفور التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة؛ لتنفيذ أمر العفو قبيل حلول الشهر الفضيل.

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