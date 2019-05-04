إحباط هجوم على «حميميم» وتصعيد غير مسبوق في إدلب وحماة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الطائرات الحربية الروسية، ولليوم الرابع على التوالي، ضرباتها الجوية على ريفي إدلب وحماة، وهو ما أسفر أمس الجمعة عن مقتل 12 مدنياً على الأقل، فيما ألغت مديريات الأوقاف في مناطق بريفي إدلب وحماة صلاة الجمعة بسبب القصف الجوي والمدفعي على مناطق سيطرة المعارضة، في وقت أعلن مركز التنسيق الروسي إحباط هجوم على قاعدة «حميميم» الجوية الروسية في محافظة اللاذقية، مصدره تنظيمات مسلحة في منطقتي قلعة المضيق وباب عتيق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية.

وذكر المرصد أن الطائرات الروسية شنت عشرات الغارات، بينما ألقت مروحيات الجيش السوري عشرات البراميل المتفجرة على مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. وتسبب القصف بمقتل 12 مدنياً على الأقل. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «يتصاعد القصف بشكل مستمر منذ أربعة أيام، ويستهدف بشكل أساسي خطوط دفاع ومقرات تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى»، موضحاً أن بعضها خالٍ. ودمّرت الطائرات الروسية، وفق قوله، «مقار عدة لهيئة تحرير الشام»، التي تشنّ بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات الجيش.

وكان المرصد قد أعلن أن الطائرات الحربية الحكومية السورية والروسية شنت 160 غارة جوية على الأقل على مناطق تقع في الريف حول إدلب وحماة الخميس. وأضاف: إن من بين القتلى في إدلب أسرة مكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان. وقال مصدر في محافظة إدلب «أصدرت مديريات الأوقاف في مناطق كفرنبل وجبل الزاوية وقرى وبلدات جبل شحشبو والهبيط ومناطق قلعة المضيق تعليمات بإلغاء صلاة الجمعة أمس بسبب القصف الجوي من الطائرات الحربية والمروحية». وأكد المصدر أن «جميع تلك المناطق تشهد قصفاً على مدار الساعة، ولا نريد أن يكون هناك تجمع، فربما تُستهدف تلك المساجد من قبل الطيران الروسي والمروحي السوري»

من جهة أخرى، قال رئيس مركز التنسيق الروسي اللواء فيكتور كوبتشيشين، إنه «جرت محاولة أخرى لاستهداف قاعدة حميميم، الخميس، من قبل المجموعات الإرهابية الموجودة في منطقة قلعة المضيق وباب عتيق»، مؤكداً «إحباط الهجوم بالكامل دون وقوع إصابات بين الجنود الروس أو إلحاق أي أضرار بالقاعدة». وكان مركز التنسيق الروسي أعلن الأربعاء إحباط هجمات على قاعدة حميميم، بطائرات مسيرة من دون طيار خلال الشهر الماضي مصدرها المجموعات المنتشرة في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

ومن جهته، قال مصدر في الجبهة الوطنية للتحرير «قصفت فصائل المعارضة قاعدة حميميم العسكرية الروسية رداً على استهداف الطيران الروسي لمناطق سيطرة المعارضة في إدلب وريف حماة، والذي راح ضحيته خلال الأيام الماضية عشرات القتلى والجرحى وألحق دماراً واسعاً في المنطقة التي طالها القصف». وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية «رصدت قاعدة حميميم العسكرية إطلاق فصائل المعارضة قذائف صاروخية من منطقة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي».

(وكالات)