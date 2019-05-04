دائرة الصحة في ابوظبي تغلق مستشفى يونيفيرسال ابوظبي لوجود عدة مخالفات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابوظبي - الخليج :

أغلقت دائرة الصحة - أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مستشفى "يونيفيرسال أبوظبي"، مؤكدة على أن تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى والتميز في جودة الرعاية الصحية، هي أبرز الأهداف التي تسعى لتحقيقها في مختلف المنشآت الصحية التابعة لإمارة أبوظبي، وأنه لا تهاون مع أي منشأة تعمل في اتجاه معاكس للارتقاء بجودة الرعاية الصحية في أبوظبي.

ويأتى الإغلاق بعد نتائج التدقيق الذي تخضع له جميع مستشفيات أبوظبي.

وأشارت نتائج التدقيق وجود عدة مخالفات من مستشفى "يونيفيرسال أبوظبي" استدعت إغلاق المستشفى بشكل كامل، ومؤقتاً لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ، عتباراً من يوم الخميس الموافق 02 مايو 2019، وذلك استناداً إلى الفقرة 2.ب من المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015، في شأن المنشآت الصحية الخاصة.

وأوضحت دائرة الصحة حرصها على صحة وسلامة المرضى في أي منشأة صحية في الإمارة، حيث تم نقل جميع المرضى المقيمين في مستشفى "يونيفيرسال أبوظبي" إلى منشآت صحية أخرى في الإمارة بكل سلاسة ويسر، ليتلقوا العناية الصحية الأفضل بناء على حالتهم المرضية، وذلك من خلال مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة والذي عمل على مدار الساعة لضمان عملية نقل مريحة وآمنه للمرضى.

وأكدت الدائرة على أولوية راحة المرضى وتقديم رعاية طبية مناسبة لهم، ومشددةً على عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حق أي منشأة صحية لضمان سلامة المرضى.

وشددت دائرة الصحة - أبوظبي على دورها الذي لا تتهاون فيه، بما يتعلق بمراقبة أداء القطاع الصحي ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ومراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق معايير سلامة المرضى، مشيرةً إلى أن قرار الإغلاق لأي منشأة صحية يهدف لوقاية المرضى وضمان حصولهم على خدمات صحية بمعايير عالية، وأنها تعمل مع، وتشجع، كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية.

وذكرت دائرة الصحة أبوظبي، أنها ستحرص بعد قرار الإغلاق على متابعة وضع المنشأة ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية والأداء فيها، وتصحيح أوضاعها، حتى تُطبّق معايير سلامة المرضى ضمن برنامج "جودة"، والمُطبّق في القطاع الصحي لإمارة أبوظبي، والذي يتبع أرقى وأعلى المعايير العالمية في قطاع الرعاية الصحية.



نقل المرضى المنومين في مستشفى يونيفيرسال الى مستشفيات اخرى



ابوظبي - الخليج



أكدت دائرة الصحة في ابوظبي ان جميع المرضى المنومين تم نقلهم الى مستشفيات اخرى حرصا على سلامتهم مشيرة الى انها تولي سلامة المرضى والمراجعين أهمية كبرى

وأشارت مصادر مطلعة الى ان العديد من الأطباء والكوادر الفنية لم يتسلموا رواتبهم من شهور طويلة وبعضهم لجاء الى تحريك قضايا ضد ادارة المستشفى

وتعتبر هذه المشكلة واحدة من المخالفات المسجلة ضد المستشفى