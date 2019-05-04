شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مبكرة لتنظيم الدورة 30 من «أبوظبي للكتاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي فعاليات الدورة ال 29 من معرض «أبوظبي الدولي للكتاب» والتي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» خلال الفترة من 24 - 30 إبريل الماضي.

وحظي المعرض هذا العام بمشاركة مميزة ل1010 عارضين من 50 دولة أبرزها: جمهورية الهند الدولة ضيف الشرف، إلى جانب مشاركة متميزة لأول مرة من عارضين من أوكرانيا، وجمهورية التشيك، وإستونيا، ومالطا، والبرتغال، الذين شاركوا في عرض إسهاماتهم الأدبية والثقافية إلى جانب أكثر من 500 ألف عنوان في مختلف مجالات العلوم والمعارف والآداب وبلغات متعددة.

وحقق المعرض زيادة بنسبة 18% في عدد الزوار على العام الماضي، وقد استقبل زيارات مدرسية من مختلف أنحاء الإمارات طيلة أيام المعرض، حيث استفادوا من الخصومات التي قدمتها دور النشر للجمهور والمهتمين بهدف تعزيز حضور الكتاب بين مختلف الأفراد والمجتمع، وقد أقيمت أكثر من 600 فعالية طيلة أيام المعرض بمشاركة 80 متحدثاً من حول العالم، وأقيم 70 حفل توقيع كتاب خلال أيام المعرض.

وبدأت الدائرة استعداداتها المبكرة لتنظيم الدورة الثلاثين من المعرض العام القادم احتفاء بثلاثة عقود من المعرفة، ومسيرة من العمل الدؤوب في تعزيز المشهد الثقافي عربياً وإقليمياً وصولاً إلى العالمية.

وسلط معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام الضوء على الأعمال الأدبية والفكرية، من خلال مجموعة مهمة من الجلسات الحوارية التي شارك بها مؤلفون وشعراء وأكاديميون مرموقون من مختلف دول العالم وبخاصة الهند، إذ شاركت في المعرض مجموعة كبيرة من دور النشر الهندية التي تلبي إصداراتها اهتمامات شرائح كبيرة من القراء.

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وقال سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نجح معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مواصلة ترسيخ مكانته كلاعب استراتيجي في المشهد الثقافي محلياً وإقليمياً وعالمياً، في ظل الاستجابة الواسعة التي شهدناها من دور النشر والكتاب والمثقفين، الذين حضروا سواء لمتابعة الندوات والمحاضرات ضمن البرنامج الثقافي، أو المشاركة فيها وتبادل وجهات النظر مع مختلف جمهور الحاضرين.

وأضاف: «تفخر دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالمستويات الاحترافية التي نجحنا في الوصول إليها، عبر مد جسور الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، من خلال تسليط الضوء على أحدث التوجهات العالمية في مجال التأليف والنشر والترجمة، وفي عالم تقنيات النشر الحديثة، لنكون وبجدارة منصة جامعة للأطراف المعنية بصناعة المعرفة».

وتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وجه بتخصيص ستة ملايين درهم لشراء سلسلة قيمة من الكتب والمراجع والمواد التعليمية من المعرض لتوزيعها على مكتبات المدارس، بما يحقق الأهداف التعليمية المنشودة، إذ تشكل هذه الخطوة دعماً كبيراً للعملية التربوية من جهة، ومن جهة أخرى تدعم مهمة «الثقافة والسياحة - أبوظبي» الرامية إلى تعزيز الوعي العام بالمعرفة وحب القراءة والتعلم.

وأكد غباش أن تحقيق أهداف الدورة 29 من معرض أبوظبي للكتاب، تضع على عاتقنا مهمة كبيرة تتمثل في البناء على هذه النجاحات والتخطيط لمعرض استثنائي العام المقبل في دورته الثلاثين، والتي تحتفي بروسيا ضيف شرف، لتسهم الدائرة في مكانة المعرض باعتباره منصة هامة للتبادل الثقافي وتعزيز الحوار الحضاري، لاسيما مع نجاح برنامج ضيف الشرف هذا العام، في تسليط الضوء على تنوع وثراء الثقافة في الهند، بما يعزز من تنوع الخيارات المتاحة للتعلم والمعرفة.

من جهة أخرى، سجل برنامج أضواء على حقوق النشر اقبالاً كبيراً من قبل الناشرين على المنحة للمساعدة على شراء حقوق نشر الكتب، لاسيما الناشرين من الهند وأوكرانيا التي تشارك لأول مرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، حيث سجل أكثر من 100 ناشر اهتمامه بالمنحة. ويسهم برنامج «أضواء على حقوق النشر» في دعم الترجمة من وإلى اللغة العربية، من خلال إبرام العديد من اتفاقيات حقوق النشر الجديدة لدور النشر العربية والأجنبية. وأثمرت هذه المبادرة التي انطلقت في عام 2009 عن إصدارات أكثر وتتراوح قيمة المنح المالية بين 2500 دولار أمريكي لكتب الأطفال واليافعين، وصولا إلى 4 آلاف دولار للكتب العامة، وقد استفاد من المنحة حتى اليوم أكثر من 120 دار نشر، وقد تم ترجمة مؤلفات أدبية، وكتب موجهة للكبار والأطفال، عن اللغات الفرنسية والألمانية والسويدية والإنجليزية.

وشهدت الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للكتاب انطلاق أركان تفاعلية جديدة ساهمت في جذب المزيد من المهتمين بالمعرفة وصناعة النشر على حد سواء، لاسيما ركن النشر الرقمي، والقصص المصورة، وركن الترفيه، فقد تضمن كل ركن تجارب تفاعلية متميزة ومبتكرة، حيث سلط ركن النشر الرقمي الضوء على أهمية التكنولوجيا والابتكار في صناعة الكتاب وتطوير خدمات وحلول النشر، حيث يمثل مركزا لاستكشاف أحدث التوجهات في تطوير المحتوى الرقمي. كما قدم مجموعة من الخبراء عروضاً توضيحية حية وأنشطة تفاعلية وحوارات بناءة متعلقة بقطاع النشر.