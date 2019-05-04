رسميًا.. جون أبي زيد سفيرًا أميركيًا في الرياض

اسماء السيد - بعدما أدى جون أبي زيد اليمين في أبريل الماضي سفيرًا أميركيًا لدى السعودية، وصل إلى الرياض ليباشر عمله الدبلوماسي، وهو الضابط المتقاعد، والخبير في شؤون الشرق الأوسط.

"الخليج 365" من دبي: وصل الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض سفير الولايات المتحدة الجديد لدى السعودية جون أبي زيد، مؤكدًا عند وصوله تطلعه إلى تعزيز العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تعزيز العلاقات

قال أبي زيد: "يشرفني للغاية أن أعمل في هذا المنصب، وأتطلع إلى المساهمة في تعزيز العلاقات الوثيقة والمهمة بين بلدينا"، مضيفًا أن السعودية والولايات المتحدة تعملان معًا في كل يوم لحماية أمن البلدين، وتعزيز الرخاء والتنمية الاقتصادية إلى جانب بناء العلاقات بين شعبينا للحفاظ على علاقات قوية بين واشنطن والرياض.

وكان السفير أبي زيد أدى اليمين الدستورية بصفته سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا لدى السعودية، في أبريل الماضي.

أبي زيد من أصول لبنانية، خدم في الجيش الأميركي نحو 34 عامًا، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة جنرال. وترأس العديد من المهمات العسكرية، أبرزها خلال غزو العراق في عام 2003.

ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال بأربعة نجوم، وأصبح الضابط الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة الوسطى الأميركية.

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خبير متوسطي

إضافة إلى منصبه القيادي الميداني، عمل أبي زيد في البنتاغون حيث شغل منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة، ثم مدير الأركان المشتركة بين عامي 2000 و2003. تقاعد من الخدمة في الجيش الأميركي في عام 2007.

يحمل الكثير من النياشين والأوسمة، إذ حصل على ميدالية الخدمة المتميزة للدفاع، وميدالية الخدمة المتميزة للجيش، ووسام الجدارة والنجمة البرونزية. كما حصل على مرتبة الشرف العسكرية من العديد من الدول، مثل ألمانيا وفرنسا وأستراليا وأفغانستان ومصر.

يتكلم أبي زيد العربية بطلاقة، وهو خبير في الشؤون الشرق أوسطية، إذ نال درجة ماجستير في الدراسات الشرق أوسطية من جامعة هارفارد في عام 1981.

وقبل تعيينه سفيرًا أميركيًا في الرياض، كان أبي زيد يعمل محاضرًا في جامعة ستانفورد.