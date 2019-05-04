شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السورية: "مؤتمر العشائر" بمدينة عين عيسى التقاء للعمالة والخيانة والارتهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر مسؤول في الخارجية السورية أن ما سمي بـ "مؤتمر العشائر السورية"، الذي عقد بمدينة عين عيسى في منطقة تل أبيض بمحافظة الرقة (شمال وسط سوريا)، اليوم الجمعة، أقل ما يقال عنه أنه "التقاء العمالة والخيانة والارتهان".

وأفاد المصدر الدبلوماسي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - بأن "مؤتمر عين عيسى الذي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للولايات المتحدة ودول غربية أخرى، فشل بعد مقاطعة معظم العشائر العربية الأصيلة".



وقال المصدر إن "مثل هذه التجمعات تجسد بشكل لا يقبل الشك خيانة منظميها مهما حملوا من انتماءات سياسية أو إثنية أو عرقية، وأنهم لا يعبرون عن أي من المكونات السورية الحقيقية الوطنية الشريفة"، مضيفا أنها "تؤكد سيرهم خلف أوهام ثبت تاريخيا استحالة تحقيقها مهما حاولوا، وخاصة في سنوات الحرب الأخيرة، ومهما تلقوا من دعم خارجي ومهما ارتهنوا للولايات المتحدة أو غيرها".



وتابع المصدر قائلا: "ستعرف هذه التنظيمات أن قبولها بما يمليه عليها المنظمون الحقيقيون لمثل هذه المسرحيات، من أمريكان وغيرهم، لن يجلب لها إلا الخزي والعار ولعنة الوطن والشعب وأرواح من ارتقوا دفاعا عن وطنهم وكرامة شعبه ووحدة أراضيه".