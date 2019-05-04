اليمن... ارتفاع حصيلة ضحايا عبوة حضرموت إلى 6 قتلى و5 جرحى

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة على الطريق العام في قرية العنين شرق مديرية القطن شمال حضرموت، إلى ستة قتلى بينهم طفل وخمسة جرحى.

وأضاف أن إصابة أحد الجرحى الخمسة بليغة.

وكان مصدر في السلطة المحلية بحضرموت، أبلغ وكالة "سبوتنيك" في وقت سابق اليوم، بمقتل وإصابة 6 مدنيين على الأقل جراء الانفجار.