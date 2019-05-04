وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروحه يرفع عدد القتلى الفلسطينيين في غزة إلى أربعة

رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "استشهد فجر اليوم السبت الشاب رمزي روحي حسن عبدو ٣١ عام متأثرا بجراحه التي أصيب بها يوم أمس الجمعة شرق البريج في قطاع غزة".

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وبوفاة الشاب عبدو يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أربعة منذ مساء الجمعة حتى فجر اليوم السبت.

وكان قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب اثنان آخران مساء الجمعة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وشنت المقاتلات الجوية الإسرائيلية غارات مساء الجمعة استهدفت موقعا شرق مخيم المغازي ما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "استشهد ثلاثة شبان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموقع وسط غزة بواسطة الطائرات الحربية وأصيب اثنين آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح".

وكان استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا للمقاومة بعد إطلاق مسلح فلسطيني النار على الجنود الإسرائيليين قرب الحدود الشرقية لغزة ما أدى لإصابته ليرد سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف موقعا قال انه يتبع لحركة حماس.

يشار إلى أن خمسين فلسطينا أصيبوا مساء اليوم برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي الفاصل حيث تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم من ميادين غزة صوب السياج الحدودي الفاصل استكمالا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنطلق أسبوعيا وقد جاءت هذه الجمعة بعنوان "الجولان السوري عربي".

وقالت الصحة الفلسطينية: أصيب 50 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات دارت قرب الحدود الشرقية لغزة وقد استخدمت قوات الاحتلال وسائل القمع".