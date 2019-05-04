حماس: المقاومة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة

رام الله — سبوتنيك. وقالت حماس في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "تحيي الحركة ثبات أبناء شعبنا الفلسطيني، وأهلنا في قطاع غزة، وصمودهم وإصرارهم على التصدي لكل مخططات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه، والاستمرار في المشاركة الفاعلة في مسيرات العودة وكسر الحصار رغم كل الصعاب والتحديات".

© AFP 2019 / Mahmud Hams

وأضاف البيان: "تحمل الحركة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التصعيد، وهذه الاعتداءات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني والمتظاهرين السلميين، والمقاومين الفلسطينيين".

وتابعت حماس: "إن المقاومة الباسلة لن تسمح باستمرار نزيف الدم الفلسطيني واستمرار حصار قطاع غزة؛ وستسخر كل ما تملك من إرادة ووسائل وإمكانات لحماية دماء ومصالح أبناء شعبنا والدفاع عنهم، والتصدي للعدوان؛ فهذا واجب وطني وديني وأخلاقي طالما استمر الاحتلال والحصار والعدوان".

يشار إلى أن إسرائيل قتلت ثلاثة فلسطينيين وأصابت اثنين آخرين مساء اليوم الجمعة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة.

وشنت المقاتلات الجوية الإسرائيلية غارات مساء اليوم استهدفت موقعا شرق مخيم المغازي ما أدى لمقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة اثنين آخرين نقلوا إلى المشافي لتلقي العلاج.

© REUTERS / Ramzi Boudina

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "استشهد ثلاثة شبان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لموقع وسط غزة بواسطة الطائرات الحربية وأصيب اثنين آخرين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في منطقة دير البلح".

وكان استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعا للمقاومة بعد إطلاق مسلح فلسطيني النار على الجنود الإسرائيليين قرب الحدود الشرقية لغزة ما أدى لإصابته ليرد سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف موقعا قال انه يتبع لحركة حماس.

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وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك":

"أغارت طائرة عسكرية على موقع عسكريا تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع والذي أدى إلى إصابة محارب بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جدا لقد تم نقل المصاب لتلقي العلاج الطبي".

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب: "أمام العدوان الصهيوني الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

يشار إلى أن خمسين فلسطينا أصيبوا مساء اليوم برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي الفاصل حيث تظاهر آلاف الفلسطينيين اليوم من ميادين غزة صوب السياج الحدودي الفاصل استكمالا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنطلق أسبوعيا وقد جاءت هذه الجمعة بعنوان "الجولان السوري عربي".

وقالت الصحة الفلسطينية: "أصيب 50 فلسطيني برصاص وغاز الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات دارت قرب الحدود الشرقية لغزة وقد استخدمت قوات الاحتلال وسائل القمع".

في السياق ذاته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي افخاي ادرعي في بيان وصل لسبوتنيك: "أن عملية إطلاق النار التخريبية التي نفذها مخربون من قطاع غزة باتجاه قوة عسكرية إسرائيلية والتي أدت إلى إصابة ضابط بجروح متوسطة ومجندة وذلك خلال أعمال الشغب العنيفة تعتبر حادثة خطيرة كانت تهدف لقتل جنود".