الخارجية الإيرانية للبحرين: اعرفوا حدودكم

طهران/ الخليج 365

أوصى المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي، الجمعة، مسؤولي البحرين بأن "يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الأكبر منهم"، على حد قوله.

جاء ذلك في تصريح للتلفزيون الحكومي الإيراني، ردا على تصريحات وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، التي شدد فيها "عدم السماح لإيران بإغلاق مضيق هرمز حتى ليوم واحد".

وقال موسوي إن "إيران تؤكد على أمن مضيق هرمز بوصفه شريانا رئيسيا لنقل الطاقة بالعالم، لطالما يتم تأمين مصالح الشعب الإيراني عبر هذا المضيق المهم والحيوي".

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وتابع: "لكن انطلاقاً من مبدأ حسن النية وحق الجوار، نوصي مسؤولي هذا البلد (البحرين) أن يعرفوا حدودهم وحجمهم عند تهديد الأكبر منهم".

وكان "آل خليفة" قد صرح لصحيفة "الشرق الأوسط"، الخميس، بأنه "لا يمكن السماح لإيران أن تغلق مضيق هرمز حتى ليوم واحد"، معتبرا تهديدات طهران بإغلاق المضيق "موجهة ضد كل بلدان الخليج".

ومؤخرا، هددت إيران، بإغلاق مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحنات النفط العالمية، فيما يبدو أنه رد على التحرك الأمريكي لإنهاء الإعفاءات من صادرات النفط الإيرانية.

وفي 22 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليها 8 بلدان في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار 2019.

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