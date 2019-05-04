وزير مغربي: شركتين من بين 3 شركات لا تقدم الضريبة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

دعا وزير المالية المغربي محمد بنشعبون، الجمعة، إلى إصلاح النظام الضريبي في البلاد من أجل بناء اقتصاد تنافسي، وإيجاد فرص عمل، وتقليل الفوارق الاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في المناظرة (المؤتمر) الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي تنظمها وزارة المالية والاقتصاد في 3 و4 مايو/ أيار الجاري، بمدينة الصخيرات (قرب العاصمة الرباط)، من "أجل تجديد النظام الضريبي الوطني".

وانتقد بنشعبون، عدم دفع الضرائب من قبل عدد كبير من الشركات في بلاده.

واضاف أن "شركتين من بين 3 شركات، لا تقدم الضريبة على الشركات بسبب تصريحها بعدم تحقيق أرباح".

وتابع "1 بالمئة من إجمالي الشركات تؤدي نحو 80 بالمئة من إجمالي الضريبة على الشركات".

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وقال بنشعبون، إن "الأجراء (العاملين بالقطاع العام والخاص) يؤدون نحو 73 بالمئة من الضريبة على الدخل، في حين أن المهنيين (مثل الأطباء والمحامين) يؤدون نحو 5 بالمئة".

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يهدف "لإعداد قانون إطار حول الجبايات عبر مساهمة كل الفاعلين".

يشار أن عددا من القطاعات رفضت الزيادة أو فرض ضرائب عليها خلال السنة الحالية، مثل تجار الجملة والتقسيط، والأطباء.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، توصل تجار بالمغرب إلى اتفاق مع وزارة المالية، بعد عدد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، وإضراب عام بعدد من المدن، جراء قرار حكومي باعتماد الفاتورة الإلكترونية، وحجز السلع بسبب عدم توفر عدد من التجار على الفواتير، بحسب نقابي مغربي.

وفي وقت سابق، احتج أطباء القطاع الخاص على فرض ضرائب جديدة عليهم.

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