شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه متقدم من الأرصاد.. هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة على منطقة الرياض، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية، بدأت الساعة الـ 11.30 من مساءً الجمعة، وتستمر حتى الساعة 4 من فجر اليوم السبت.

وشمل التنبيه مدينة الرياض، ومحافظات الدوادمي، والزلفي، والقويعية، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم، والمجمعة، وشقراء، وتشمل الطريق الواصل للدمام والأجزاء المجاورة لها.