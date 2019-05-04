السيسي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان جهود التسوية السياسية في ليبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دعت مصر وإيطاليا، مساء الجمعة، إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بما يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
كما تطرق الاتصال إلى تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، حسب البيان ذاته.
وفي وقت لاحق، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأنه تم التأكيد خلال الاتصال على "القضاء على كافة أشكال الإرهاب والمليشيات والتنظيمات المسلحة، والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب إلى داخل البلاد".
ولفت إلى أن السيسي وكونتي، اتفقا على "دعم وحدة المؤسسة العسكرية لاستعادة مقومات الشرعية والاستقرار والأمن في ليبيا".
ومنذ 4 أبريل الماضي، أطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق"، وحفتر.
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