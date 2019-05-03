شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة وغبار على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الجوف، الحدود الشمالية، الأجزاء الشمالية من الشرقية غدا السبت.
وأضافت الأرصاد، في تقريرها اليومي عن حالة الطقس، أن الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على الرياض، الشرقية، القصيم، مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.
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