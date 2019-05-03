شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع هطول أمطار ونشاطاً للرياح بعدة مناطق خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع حسن كراني، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، هطول أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة على عدد من مناطق المملكة.

وقال كراني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعون الله ينعم وسط المملكة بتراكم سحابي ممطر يتحرك في اتجاه الشرق، وآخر يتمركز على وسط الشمال يتحرك شرقاً”.

وأضاف: “يؤدي ذلك التراكم لأمطار متوسطة تميل للغزارة على الوسط والشرق والشمال ودول الخليج فجراً، مع احتمالية تساقط البرد، ونشاط للرياح الهابطة تسبب تدهور الرؤية الأفقية”.