شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر تعدد الزوجات في قيمة الدعم؟.. «حساب المواطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.
جاء ذلك رداً من حساب خدمة العملاء على تساؤل مستفيد، بشأن مدى تأثير تعدد الزوجات على قيمة الدعم.
يشار إلى أن حساب المواطن أكد في وقت سابق أنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم المقررة في شهر مايو المقبل.
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