شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية بالجوف والشمالية.. أمطار رعدية وغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية ورياحاً نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق. وأوضحت الأرصاد أن الحالة تشمل منطقة الجوف “سكاكا- دومة الجندل- والأجزاء المجاورة لها”، والحدود الشمالية “عرعر- العويقيلة- والأجزاء المجاورة- وتمتد إلى رفحاء ” . وأشارت الهيئة إلى أن الحالة بدأت مساء اليوم الجمعة الساعة التاسعة، وتنتهي غداً السبت الساعة 2 صباحاً.

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