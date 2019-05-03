محادثة تجاوزت الساعة.. ماذا جرى بين بوتين وترامب؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث هاتفيًّا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأكثر من ساعة اليوم الجمعة، وبحثا إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد، ونزع سلاح كوريا الشمالية النووي والموقف السياسي في فنزويلا.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات للصحفيين، إنَّ ترامب وبوتين تحدثا بشأن إمكانية إبرام اتفاق نووي جديد متعدد الأطراف بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، أو تمديد الاتفاق النووي الاستراتيجي الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا.

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وتأتي هذه التطوارت بعد أيام على تصعيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لهجته مع روسيا، موجهًا اتهامًا لها بـ"زعزعة استقرار فنزويلا"، وذلك خلال اتصال هاتفي جمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة وروسيا تتخذان موقفين مغايرين تمامًا بشأن الأزمة المتصاعدة في فنزويلا، إذ أعلنت واشنطن دعمها لزعيم المعارضة الفنزويلية، الذي عين نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد، خوان جوايدو، بينما تدعم موسكو الرئيس نيكولاس مادورو.