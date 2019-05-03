الغواصة الثالثة.. مصر تردع إسرائيل في الحرب «البحرية» الافتراضية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

اليوم الجمعة، دشّن قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، اليوم الجمعة، الغواصة الألمانية، وهي ثالث غواصة مصرية كاملة، وذلك في مراسم احتفال رسمية بميناء كيل الألماني.

وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (رسمية) إنّ الغواصة الجديدة تعتبر إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي وتعزِّز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.

الصفقة تمثل إضافة قوية للبحرية المصرية، فامتلاك أربع غواصات ألمانية من أحدث الأنواع لا سيما في ظل ما هو معروف عن التفوق الألماني المعهود في فئة غواصات الديزل على مستوى العالم وبالتالي، وعلى الرغم من تفوق نسخة الدولفين الإسرائيلية إلا أنه مع التفوق الكاسح للبحرية المصرية في فئة سفن السطح كالفرقاطات والكورفيتات وزوارق الصواريخ وقنص الغواصات ومروحيات مكافحة الغواصات على نظيرتها الإسرائيلية ستضمن قدرة دفاعية وهجومية ممتازة للبحرية المصرية تزيد وتعزز من مكانتها المتفوقة على كافة البحريات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

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أبرمت الصفقة في 2011، تشتري مصر بموجبها أربع غواصات من طراز "209"، وتسلّمت القاهرة الغواصة الأولى في أبريل 2017، والثانية في أغسطس من العام نفسه، وهذه الغواصة تصل سرعتها 21 عقدة، وقادرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات.

وفي أكتوبر الماضي، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فريقًا من رؤساء الشركات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية في إطار صفقة توريد الغواصات، وآنذاك أشاد السيسي بتطوُّر التعاون بين مصر والشركات الألمانية في المجال العسكري والأمني الذي أسهم في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة المصرية، وأكّد أنَّ القوات المسلحة المصرية تطوَّرت وفقًا لأحدث النظم القتالية العالمية، بما يسهم في تعزيز قدراتها على تأمين السواحل.