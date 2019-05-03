فيديو.. أعمال عدائية تعيد سوريا إلى أهوال 2011

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الأمم المتحدة أنّ أكثر من 300 مدني سوري قُتلوا بسبب الأعمال العدائية في إدلب وحماة وحلب في آخر 3 أشهر. المنظمة أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن تدهور الوضع الإنساني، ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. تقارير ميدانية تتحدث عن إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية وموجات النزوح بسبب الأعمال العدائية المكثفة في هذه المناطق. Advertisements تزايد الأعمال القتالية أدّى إلى موجات نزوح واسعة النطاق من شمال حماة وجنوب إدلب. التفاصيل من هنا:

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