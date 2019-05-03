روسيا: "ي ب ك" يسعى لتقسيم سوريا وتقويض مسار أستانة

موسكو/ الخليج 365في بيان لوزارة الخارجية انتقد محاولة التنظيم الإرهابي عقد مؤتمر ببلدة "عين عيسى" التابعة لمحافظة الرقة، جاء فيه أيضا:

- الخطوة تهدف بوضوح إلى تقويض جهود البلدان الضامنة لمسار أستانة

- بعض الجماعات الانفصالية تسعى بدعم من واشنطن لـ"إنشاء كيان شبه دولة" شرق الفرات

انتقدت روسيا، بشدة، محاولة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي تنظيم مؤتمر في بلدة "عين عيسى" التابعة لمحافظة الرقة السورية، مؤكدة أن الخطوة تهدف لتقويض جهود مسار أستانة لحل الأزمة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر الجمعة، إن "الخطوة تهدف بوضوح إلى تقويض جهود البلدان الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)".

وأشار البيان إلى أن بعض الجماعات الانفصالية، وبدعم من الولايات المتحدة، تسعى لـ"إنشاء كيان شبه دولة" شرق الفرات.

وأوضح أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاول الجمعة، إقامة "مؤتمر القبائل والعشائر والمجاميع الإثنية في سوريا".

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وقال إن "بعض القادة الأكراد المعنيين، حاولوا، في ناحية عين عيسى، تنظيم مؤتمر العشائر السورية، وبعد الفشل في تحقيق تمثيل عربي واسع، اضطر منظمو المؤتمر إلى خفض صفته لدرجة ملتقى".

واعتبر البيان أنه من الواضح أن "هذه الفعالية تهدف إلى تقسيم البلاد، وتنتهك بشكل سافر المبادئ التي تؤكدها الأمم المتحدة والخاصة بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

وحذّر من أن هذا الملتقى "يؤدي إلى دورة جديدة من توتر الأوضاع، ويدمر الأساس الهش الذي يتيح تحقيق توافق وطني في الدولة السورية متعددة القوميات".

كما نبّه أيضا إلى أن "هذه العملية تهدف، بلا شك، إلى تقويض جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة لمسار أستانة، والخاصة بحل الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.