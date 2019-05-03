كتائب القسام تدعو للرد على "الجرائم" الإسرائيلية

غزة / الخليج 365

دعت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الفصائل العسكرية الفلسطينية بقطاع غزة، إلى الاستعداد للرد على "الجرائم" الإسرائيلية، بعد ساعات على مقتل اثنين من عناصرها في قصف استهدف وسط القطاع.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب، نشرته على موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت:" قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية إلى رفع الجهوزية، والاستعداد للرد على جرائم العدو".

ولم تقدم "القسام" مزيدا من التفاصيل، حول مقصدها من البيان.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد فلسطينييْن اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا لكتائب القسام، وسط القطاع.

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وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن القصف جاء ردا على إصابة جندييْن إسرائيليين، في حادث إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار.

وتزامن هذا التطور مع مسيرات العودة التي بدأت بعد عصر اليوم، بعد أن تجمهر آلاف الفلسطينيين، في 5 مناطق، قريبة من السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة إن متظاهرا فلسطينيا استشهد، فيما أصيب 50 آخرون، بينهم 10 أطفال وسيدتين، أصيبوا "بجراح مختلفة".

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