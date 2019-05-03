نائبة عراقية تعتذر لوصفها المحافظات الجنوبية بـ"المتخلفة"

العراق / علي جواد / الخليج 365

قدمت عضوة في البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الجمعة، اعتذارها إلى سكان محافظات جنوبي البلاد، لوصفها بـ "المتخلفة".

ووصفت النائبة هيفاء الأمين، في كلمة لها خلال ندوة أقيمت في السفارة العراقية لدى لبنان، الخميس، محافظات الجنوب بـ"المتخلفة"، مقارنة بالعاصمة ومحافظات إقليم شمالي البلاد.

وأثار ذلك موجة استياء وغضب بين أهالي تلك المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وطالب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، "الصدر"، بإعلان تبرئه من "الأمين".

Advertisements

وقالت الأمين، في تسجيل صوتي وزعه مكتبها الإعلامي على الصحفيين، إن "ما أقصده هو أن الجنوب يتخلف عمرانيا واقتصاديا ومجال حقوق الإنسان والتعليم وحقوق المرأة والطفل والجانب الصحي والبيئي، وتسرب الطلبة من المدارس، وازدياد حالات الانتحار".

وأضافت "أعتذر إن كان كلامي فهم بسوء قصد، فأنا أعتز بأهل الجنوب ناسي وأحبتي".

وتعاني محافظات جنوب العراق، ارتفاع نسبة البطالة، ونقصا شديدا في الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.