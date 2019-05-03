صرف الدفعة الـ18 من #حساب_المواطن الخميس المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعاد حساب المواطن التأكيد على أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ18 يوم الخميس المقبل بتاريخ 9 مايو 2019.

يُذكر أن حساب المواطن قال في وقت سابق: إنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة الـ18 من الدعم المقررة في شهر مايو المقبل.

وكان من المقرر أن يتم إيداع دعم حساب المواطن يوم 10 مايو كما هو متبع وفقًا للآليات المعتمدة سلفًا.

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وبحسب الآلية المتبعة فإن إيداع دعم حساب المواطن يتم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديمه ليوم إذا صادف يوم العاشر يوم الجمعة، كما يتم تأخير موعد إيداع دعم حساب المواطن ليوم واحد فقط إذا صادف يوم السبت.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.