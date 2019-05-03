توقعات #الأرصاد غدا.. #أمطار_رعدية مصحوبة بزخات برد ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقّعت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، غدًا السبت، بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، مع هطول الأمطار الرعدية، المصحوب بزخات من البرد، وتغير في درجات الحرارة.
ولفتت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر» إلى أن المناطق المتأثرة بتلك التقلبات الجوية، هي حائل (حائل، الغزالة، الحائط، بقعاء)، والقصيم (بردية، عنيزة، الرس، المذنب، البكيرية، البدائع) والمنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفج، الدمام، القطيف، الظهران، الأحساء)، إضافة إلى منطقة نجران، التي تضم (نجران، شرورة، بدر الجنوب) وجازان (فيفا، العارضة، الخوبة، هروب).
وأشارت الأرصاد، إلى أن منطقتي عسير والباحة، تتعرضان إلى نفس التقلبات الجوية، من حيث نشاط الرياح، وهطول الأمطار الرعدية، مع زخات البرد.
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