شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة المبتعث المصاب بإطلاق نار في جامعة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قرر الأطباء المشرفون على حالة الطالب رامي آل رمضان المبتعث في أمريكا، الذي أُصيب بإطلاق نار في جامعته بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، خروجه من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية أمس الخميس.

جاء ذلك بعد أن قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لإخراج الرصاصة من بطنه، في مستشفى متخصص في وقت لم يحدد بعد؛ وفقاً لـ”العربية نت”.

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يُذكر أن والد الطالب رامي آل رمضان، وصل في وقت سابق إلى ولاية نورث كارولينا لمرافقة نجله قبل إجراء العملية الجراحية لإخراج الرصاصة.

وكانت سفارة المملكة في واشنطن قد أكدت مباشرتها حادثة إطلاق النار في جامعة نورث كارولينا، وإصابة المواطن رامي بن رياض آل رمضان، فور علمها بوقوع الحادث.

كما أشارت السفارة، عبر بيان الخميس، إلى أنها تواصلت مع الطالب المصاب في المستشفى للاطمئنان عليه وتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بعلاجه، وأضافت: “سوف تستمر السفارة في متابعة حالة المواطن المصاب، وتقديم كافة المساعدات اللازمة، والتواصل مع الجهات الرسمية التي أعلنت القبض على المعتدي من قبل السلطات المحلية”.