شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يطالب بنزع سلاح حزب الله ووقف عملياته فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، بنزع سلاح حزب الله اللبناني، ووقف عملياته العسكرية فى سوريا، مؤكدا ضرورة أن تحتكر الدولة اللبنانية امتلاك واستخدام الأسلحة.

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وقال جوتيريش -فى تقرير نصف سنوى نقلته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- "إن هيمنة أسلحة خارج سيطرة الدولة، يضاف إليها وجود ميليشيات مسلحة، لا يزالان يهددان أمن واستقرار لبنان... وإن استمرار حزب الله فى امتلاك وسائل عسكرية متطورة خارج سيطرة الدولة اللبنانية يثير قلقا كبيرا".



وأضاف "إن استمرار تدخل ميليشيات حزب الله فى النزاع فى سوريا قد يؤدى إلى اغراق لبنان فى نزاعات إقليمية ويهدد استقراره وكذلك استقرار المنطقة".



وتابع جوتيريش "أجدد مطالبة حزب الله وجميع الأطراف الآخرين المعنيين بالامتناع عن أى نشاط عسكرى داخل أو خارج البلاد، تنفيذا لبنود اتفاق الطائف والقرار 1559" الصادر العام 2004".