شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بوتين لا يسعى للتدخل فى فنزويلا ويريد تطورا إيجابيا للأحداث هناك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أعقاب اتصاله الهاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يسعى للتدخل في فنزويلا وإنما يريد تحقيق تطور إيجابي للأحداث هناك.

يذكرأن، أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، ملفات عدة، بما فيها توقيع اتفاق نووي محتمل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن المكالمة المهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرت لساعة ونصف تقريبا.

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