وحدات حماية الشعب الكردية تأسر ضابط تركى فى محيط حلب شمال غربى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات تحرير عفرين التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية أسر ضابط من الجيش التركى من محيط بلدة مرعناز فى ريف حلب بعملية نوعية. ذكرت ذلك قناة " العربية الحدث" الإخبارية فى نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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