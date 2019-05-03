مقتل فلسطينيين إثنين في غارة إسرائيلية استهدفت موقعا لحماس وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قتل فلسطينيان في غارة جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الجمعة على موقع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسط قطاع غزة، بعد إصابة جنديين إسرائيليين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق بإسم الوزارة "استشهد مواطنان وأصيب إثنان آخران بجروح حرجة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي في غارة جوية (موقعا لكتائب القسام) وسط قطاع غزة".

وأضاف أن "الشهيدين هما عبد الله إبراهيم أبو ملوح (33 عاما) وعلاء علي البوبلي (29 عاما) ونقلا إلى مستشفى شهداء الأٌقصى (وسط)".

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واورد مصدر أمني فلسطيني أن "الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات جوية استهدفت ثلاثة مواقع للمقاومة (كتائب القسام) شرق مخيمي البريج والمغازي (وسط القطاع)، وأسفرت عن شهيدين وجريحين وألحقت أضرارا كبيرة في الموقعين".

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه استهدف موقعا لحماس في القطاع بعد إصابة اثنين من جنوده خلال اشتباكات على طول الحدود بين القطاع وإسرائيل.