الان تتابع الإفراج عن 120 سجينا من مختلف الجنسيات في الإمارات بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أفرجت السلطات الإماراتية عن 120 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفقا لقرار أصدره عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخ حميد بن راشد النعيمي.
ويأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة شهر رمضان المبارك، وحرصاً من حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، لتكتمل فرحتهم، وذلك تأكيداً على رعايته واهتمامه البالغ بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.
وأعرب حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم عودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم.
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