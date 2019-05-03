الان تتابع سعة تخزين جديدة مطلوبة للحصول على تحديث “ويندوز 10” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت شركة مايكروسوفت أن تحديث مايو لنظام التشغيل “ويندوز 10” يحتاج إلى ضعف الذاكرة الخالية، حيث يحتاج الإصدار 1903 إلى 32 غيغابايت بدلاً من 16 غيغابايت من سعة وحدة التخزين.
ومن المقرر أن تطرح الشركة الأمريكية التحديث الجديد 1903، في نهاية الشهر الجاري.
وكانت مايكروسوفت لسنوات طويلة تعتمد على مساحة تخزينية 16 جيجابايت فقط، لكن هذه الخطوة الجديدة جاءت من أجل دعم نظام التشغيل ليوفر آداء أفضل على أجهزة الكمبيوتر، كما ستلزم مايكروسوفت مصنعى أجهزة الكمبيوتر بضرورة زيادة السعة التخزينية على بعض الإصدارات من أجهزة الكمبيوتر.
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