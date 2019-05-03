خدمة جديدة من غوغل.. يمكنك حذف “السجل” تلقائيا

جدة - عمرو شويل ستسمح شركة “غوغل” بحذف سجل المواقع الجغرافية، وأنشطة الويب، والتطبيقات القديمة التي تحتفظ بها الشركة عادة، وتعتبر هذه ميزة جديدة تطرح خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة في بيان رسمي: “يجب على المستخدم تذكر فعل ذلك بأنفسهم بحذفها يدويا أو تعطيلها تماماً، وإذا قررالمستخدم إيقاف تشغيل سجل المواقع أو أنشطة الويب، فسيؤثر على تجربته على غوغل، إذ إن الشركة لن تستطيع تقديم أفضل التوصيات والنتائج”.

وأوضحت أنه يمكن اختيار حد زمني للوقت الذي تحتفظ فيه بسجل المواقع وأنشطة الويب، بين 3 أو 18 شهراً، في الوقت الذي تُحذف فيه البيانات الأقدم من الحساب تلقائياً وباستمرار.