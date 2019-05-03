المعارضة السودانية لـ«المجلس العسكري»: الإضراب مستمر والمتاريس باقية

وشدّد على أن البيان الصادر من المجلس العسكري بدراسة الوثيقة الدستورية المقدمة من القوى يعد إشارة إيجابية.
وقالت في بيان لها، إنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية، موضحةً أنَّ مستويات الحكم في البلاد ستكون من مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي.
كما نصّت الوثيقة المقترحة، على أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوًا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40%.
وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
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