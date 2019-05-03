المعارضة السودانية لـ«المجلس العسكري»: الإضراب مستمر والمتاريس باقية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، أنّ الإضراب مستمر والمتاريس باقية في الخرطوم ولن ترفع قبل تحقيق المطالب.

وقال أمجد فريد القيادي بالحراك، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنّ المجلس العسكري لم يعلن موقفه النهائي بعد من تشكيل المجلس السيادي في السودان، موضحًا أنّ الاعتصام مستمر حتى يشعر المتظاهرون أن مطالبهم تحققت.

وشدّد على أن البيان الصادر من المجلس العسكري بدراسة الوثيقة الدستورية المقدمة من القوى يعد إشارة إيجابية.

وكان المجلس العسكري قد تعهد بالرد على الوثيقة في غضون 72 ساعة، فيما أكدت قوى الحرية والتغيير ضرورة حل القضايا المتعلقة بالحركات المسلحة في السودان.

ومنذ إقالة الرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل الماضي وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، تواصل قوى الحرية والتغيير اعتصامها أمام مقر قيادة الجيش، مطالبة المجلس بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.

كشفت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الخميس، تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سلمتها إلى المجلس العسكري الانتقالي، وتتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد.

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وقالت في بيان لها، إنها سلمت المجلس العسكري الوثيقة الدستورية كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات الانتقالية في الفترة الانتقالية، موضحةً أنَّ مستويات الحكم في البلاد ستكون من مجلس سيادة انتقالي وهو رأس الدولة ورمز السيادة، ومجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا، وكذلك هيئة تشريعية تقوم بالدور التشريعي والرقابي.

وأضاف البيان: "سيكون مجلس السيادة الانتقالي القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ويعتمد سفراء السودان بالخارج، وتعيين حكام الأقاليم بالبلاد، فيما يتكون مجلس الوزراء من رئيس ونائب وعدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرًا".

كما نصّت الوثيقة المقترحة، على أن يتكون المجلس التشريعي الانتقالي من 120 إلى 150 عضوًا يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40%.

وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.