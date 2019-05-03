احتجاز بريطاني بعد العثور على جسم مريب في مانشستر

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي احتجزت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، اليوم الجمعة، شابًا على خلفية العثور على "جسم غريب" بحديقة وسط المدينة.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن بيان للشرطة، أنّه جرى احتجاز شاب (26 عامًا) ونقله إلى مركز الشرطة، إثر العثور على جسم غريب بحديقة بيكاديللي، وسط مانشتسر.

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وأضاف البيان أنّ الشرطة طوّقت جزءًا من وسط المدينة، وطالبت المتواجدين في موقع الحادثة بالبقاء داخل منازلهم.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة غلق محطة حافلات عامة في موقع الحادثة، إضافة إلى تعليق حركة الترام بشكل مؤقت للأسباب ذاتها.

وإلى الآن، لم تعلن الشرطة البريطانية عن طبيعة "الجسم الغريب" الذي تم العثور عليه، كما لم تكشف عن أسباب احتجاز الشاب أو هويته.