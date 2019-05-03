دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة الاتصالات الأمريكية فيرايزون تفكر في بيع منصة التدوين تمبلر التي حصلت عليها بموجب الاستحواذ على شركة ياهوو حيث كانت تملكها.

يأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة من قرار تمبلر إزالة كل المحتوى الإباحي أو غير الملائم عرضه وهو ما كان ينتشر بكثافة على المنصة ما أدى لخسارة كبيرة بعدد المستخدمين والزوار اليوميين قدرت بنحو 100 مليون زيارة شهرياً أو تقريباً ثلث إجمالي زياراتها.

كانت ياهوو قد استحوذت على تمبلر عام 2013 بمبلغ 1.1 مليار دولار، وبعد ثلاثة أعوام تم تخفيض قيمة الشركة بنحو 230 مليون دولار، لذا أي مشتري محتمل قد يدفع ما بين 800 مليون دولار إلى مليار دولار كحد أقصى,

ولا معلومات عن أسماء مشترين متوقعين حالياً، لكن بعض التقارير تشير إلى اهتمام منصة الأفلام الإباحية Pornhub حيث يرى نائب الرئيس فيها أن تمبلر منصة آمنة لمن يود التعبير عن نفسه من الناحية الجنسية. ولا تخفي Pornhub رغبتها الشديدة بالاستحواذ على تمبلر وإعادة مجدها الماضي على حد تعبير Corey Price في حديثه لصحيفة فوربس.

التدوينة فيرايزون تبحث عن مشتري لمنصة تمبلر ظهرت أولاً على عالم التقنية.