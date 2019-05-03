شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرّر الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر واحد، ابتداء من يوم 6 مايو الجارى حتى 4 يونيو المقبل، وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة التونسية ورئيس مجلس النواب، بحسب بيان للرئاسة التونسية اليوم الجمعة.

فى السياق ذاته، صادقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب التونسى اليوم بالإجماع على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي، والمتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ.

Advertisements



وكان الرئيس التونسى اتخذ قرارا فى الخامس من أبريل الماضي، بتمديد حالة الطوارئ شهرا واحدا، ينتهى فى الخامس من مايو الجاري.



يشار إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ فى تونس فى نهاية عام 2015 إثر تفجير إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها عدة مرات.