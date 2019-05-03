شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديمقراطية: مستعدون للحوار مع الحكومة من أجل حل الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أنها مستعدة للحوار مع الحكومة السورية من أجل الوصول إلى حل للأزمة فى البلاد.

وقال القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبيدى - فى كلمته بملتقى العشائر السورية الذى نظمه "مجلس سوريا الديمقراطية" فى منطقة عين عيسى نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "قواتنا تؤمن بوحدة الأراضى السورية وتكافح فى سبيل وحدتها، ونؤمن بالحوار السورى - السورى لحل مشاكل كل المنطقة، ولكن نؤكد أيضا أنه لا يمكن بأى شكل من الأشكال العودة إلى فترة ما قبل 2011".

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وأعرب عبيدى عن رفضه أسلوب "المصالحات" الذى تتبعه الحكومة السورية لتسوية الأوضاع فى المناطق المحررة من قبضة المسلحين.



وأضاف: "لا يمكن الوصول إلى دولة ديمقراطية بدون الاعتراف بحقوق الشعب الكردى دستوريا، ولا يمكن الحل بدون الاعتراف بالإدارة الذاتية التى تخدم مكونات المنطقة، والوصول إلى حل لن يتحقق إلا من خلال القبول بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية ودورها فى حماية هذه المنطقة مستقبلا".



يشار إلى أن محاولات الحوار بين الأكراد والحكومة السورية تجددت فى أعقاب قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 19 ديسمبر الماضي، سحب قوات بلاده المتواجدة فى المناطق الشرقية الشمالية التى تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".