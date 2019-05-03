الجيش الإسرائيلي يشن غارة على موقع تابع لحماس

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان اليوم الجمعة: "أغارت طائرة عسكري على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع والذي أدى إلى إصابة محارب بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جداً وتم نقل المصابيْن لتلقي العلاج الطبي".

ونتيجة للمواجهات بين الفلسطينين والإسرائيلين، أصيب حوالي 40 من سكان قطاع غزة، على حد قول الأطباء المحليين.