القدس — سبوتنيك. وقال الجيش في بيان اليوم الجمعة: "أغارت طائرة عسكري على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة ردا على تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع والذي أدى إلى إصابة محارب بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جداً وتم نقل المصابيْن لتلقي العلاج الطبي".
ونتيجة للمواجهات بين الفلسطينين والإسرائيلين، أصيب حوالي 40 من سكان قطاع غزة، على حد قول الأطباء المحليين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن غارة على موقع تابع لحماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.