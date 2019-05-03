للمرة الأولى... إسرائيل تعلن زيارة وفد يهودي إلى السعودية

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة، جاء فيها أنه للمرة الأولى سيزور وفد يهودي المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسلامي.

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على لسان أمين عام رابطة العالم الإسلامي، الشيخ السعودي محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي قال إن الزيارة ستقام في يناير/كانون الثاني 2020.

يشار إلى أن صفحة "إسرائيل بالعربية" هي الحساب الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل.

وتعتبر رابطة العالم الإسلامي منظمة إسلامية عالمية جامعة، مقرها مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وتقوم بالدعوة للإسلام وشرح مبادئه وتعاليمه. وتستخدم في سبيل تحقيق أهدافها الوسائل التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتمثل الرابطة في كل من: "هيئة الأمم المتحدة، بصفة عضو مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بين المنظمات الدولية غير الحكومية، ذات الوضع الاستشاري، وفي منظمة التعاون الإسلامي بصفة مراقب، وفي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بصفة عضو، وفي منظمة الطفل العالمية (اليونيسيف) بصفة عضو.