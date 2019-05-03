قناة إسرائيلية: إصابة جنديين في إطلاق نار من قطاع غزة

القدس - غزة / الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، أن مسلحين فلسطينيين، أطلقوا النار، على قواته، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب وصل وكالة الخليج 365:" نُفّذ على ما يبدو قبل قليل إطلاق نار على قوة عسكرية في جنوب قطاع غزة".

ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة التلفزيونية "13"، قالت إن إطلاق النار أسفر عن إصابة جنديين، أحدهما بجراح متوسطة، والثاني بجراح طفيفة.

وكانت القناة قد ذكرت سابقا أن إطلاق النار أسفر عن إصاب جندي واحد فقط.

‫وأضافت القناة "13":" تم إخلاء الجنديين لمستشفى سوروكا، والجيش رد باستهداف مواقع في البريج (وسط)".

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وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة فلسطينية ردا فوريا على بيان الجيش.

وفي أعقاب البيان الإسرائيلي، أطلقت دبابات إسرائيلية 3 قذائف باتجاه أراض زراعية، قريبة من السياج الحدودي، وسط قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات، بحسب شهود عيان، تحدثوا لوكالة الخليج 365.

وتزامن هذا التطور مع مسيرات العودة التي بدأت بعد عصر اليوم، بعد أن تجمهر آلاف الفلسطينيين، في 5 مناطق، قريبة من السياج الحدودي.

وقالت وزارة الصحة إن 40 متظاهرا فلسطينيا، أصيبوا "بجراح مختلفة"، من قبل الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات.

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