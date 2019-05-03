ليبيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا معارك طرابلس إلى 392 قتيلا

وليد عبد الله/ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، منذ شهر، إلى 392 قتيلا.

وأوضحت المنظمة، في بيان اطلعت عليه "الخليج 365" أن عدد الجرحى يقترب من 2000 جريح فيما بلغ عدد القتلى حتى 2 مايو/أيار الجاري، 392 قتيلاً.

وبحسب البيان فإن نحو 50 ألف شخص نزحوا جراء المواجهات المسلحة بالعاصمة الليبية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، كونها وجهت ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع، في البلد الغني بالنفط.

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وكانت آخر حصيلة أوردتها منظمة الصحة العالمية لضحايا المعارك بطرابلس، الخميس، حيث بلغت 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا.

ميدانيا، أفاد مراسل "الخليج 365" أن مواجهات مسلحة اندلعت، الخميس، ولا تزال مستمرة حتى الساعة 14:40 ت.غ، بمحوري عين زارة ووادي الربيع، جنوبي طرابلس.

وأضاف أن المنطقة ذاتها تشهد تحليق مكثف للطيران الحربي دون معرفة تبعيته.

يشار أن عملية حفتر، دخلت أربعة مدن في محيط العاصمة دون قتال، وحاولت التوغل إلى تخومها الجنوبية، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات حكومة الوفاق، وواجهت انتكاسات على بعض الجبهات.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.