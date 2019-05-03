في رمضان.. موريتانيا توفد 30 بعثة دعوية لدول أوروبية وإفريقية

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

قالت وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا، الجمعة، إنها قررت إيفاد 30 بعثة دعوية إلى دول أوروبية وإفريقية، ستقدم محاضرات وندوات طيلة شهر رمضان المرتقب.

جاء ذلك وفق ما صرّح به وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داود، بالعاصمة نواكشوط، في كلمة له بمناسبة حلول شهر الصيام الذي من المتوقع أن يوافق الإثنين المقبل.

وقال الوزير الموريتاني إن بلاده "دأبت خلال السنوات الأخيرة على إيفاد هذه البعثات العلمية الدعوية إلى بعض الدول الأوروبية والإفريقية".

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وأضاف: "علماؤنا كانوا على مر العصور يمثلون قلعة علمية شامخة ونبراسا يضيء مختلف بقاع العالم الإسلامي".

واعتبر أن البعثات "سبيل إلى وصل ماضينا بحاضرنا المشرق، وربط جسور التواصل بين الجاليات الموريتانية في الخارج وتبصيرهم بشأن دينهم ودنياهم وحماية فكرهم من الغلو والتطرف".

من جهته، قال مدير التوجيه الإسلامي الدكتور محمد الأمين ولد شيخنا ولد الشيخ أحمد، إن الهدف من إرسال هذه البعثات التي ستتوجه إلى إسبانيا وفرنسا وبعض الدول الإفريقية هو القيام بصلاة التراويح وإلقاء المحاضرات التوجيهية والإرشادية.

وأضاف:"هذه البعثات العلمية التي تشكل سنة مباركة دأبت عليها الوزارة كل عام عرفت نجاحا ملحوظا لما تقوم به من تعليم وتوجيه وإرشاد".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.