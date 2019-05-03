الإعلان عن #وظائف شاغرة بـ #الرقابة_والتحقيق

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة الرقابة والتحقيق عن وظائف شاغرة للرجال والنساء لمن تتوفر لديهم شروط شغلها والواردة في نظام الخدمة المدنية.

وأكدت الهيئة التي تختص بالرقابة على حسن الأداء الإداريّ، أن الوظائف المطلوبة للرجال (المرتبة السادسة) لحملة البكالوريوس هي: «محقق نظامي مساعد، ومساعد محقق مالي، ومساعد محقق إداري، مساعد مراقب إداري»، كما تشمل وظائف النساء (المرتبة السادسة) لحاملات البكالوريوس: «مساعد محقق إداري، ومساعد مراقب إداري».

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وتتضمن وظائف النساء (المرتبة الثامنة) حاملات الماجستير «مراقب إداري».

واشترطت هيئة الرقابة والتحقيق، للوظائف المعلن عنها للمرتبة السادسة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، فضلًا عن الحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات «القانون، الأنظمة، الإدارة العامّة، إدارة الأعمال، الحقوق، المحاسبة، إدارة مالية»، بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.

وتتضمّن شروط وظائف النساء المعلن عنها للمرتبة الثامنة، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وحاصلة على درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا.