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الخليج - واس
أصيب سبعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة كفر قدوم السلمية، المناهضة للاستيطان .
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم طفل بالرصاص “المطاطي”، جرى علاجهم ميدانيا.
وأضاف شتيوي أن جيش الاحتلال اعتدى على الطواقم الصحفية واتخذها دروعا بشرية خلال قمعه المسيرة، كما حطم عددا من أبواب المنازل واعتلى أسطحها واستخدمها ثكنات عسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 فلسطينيين بينهم طفل جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة #كفر_قدوم الأسبوعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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