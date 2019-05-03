الأردن.. وفاة 6 أطفال من أسرة واحدة إثر #حريق في منزلهم شمال البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية

توفي ستة أطفال من أسرة واحدة اختناقاً في منزلهم في إربد في شمال الأردن فجر الجمعة إثر اندلاع حريق لم تتضح أسبابه على الفور، حسبما أعلن الدفاع المدني.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس إن “الحريق شب داخل شقة بعمارة مؤلفة من خمسة طوابق بمنطقة شارع الرشيد باربد (89 كلم شمال عمان) ما أدى وفاة ستة أطفال أشقاء وإصابة أربعة آخرين من نفس العائلة بالإضافة إلى شخصين آخرين وذلك نتيجة الدخان المنبعث من الحريق”.

Advertisements

وأوضح أن “حالة المصابين وبينهم والد الأسرة تتراوح بين المتوسطة وبالغة الخطورة”. وأضاف أن “طواقم الإطفاء في مديرية الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للشقق المجاورة”.

وأشار المصدر إلى “تشكيل لجنة من الجهات المختصة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق”. وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في إربد، حيث نقل القتلى والمصابون، أن “أعمار الضحايا تتراوح بين 3 و15 عاماً”.